Москва, 13 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал крайне противоречивыми законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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«Инициатива крайне противоречивая. С одной стороны, эпидемиологическая ситуация действительно неблагоприятная, и исправить её можно укреплением «коллективного иммунитета». С другой — при хромающей пропаганде и жестких ограничительных мерах недоверие граждан только усиливается», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Он сообщил, что получает массу негативных откликов на предполагаемую тотальную «QR-кодизацию» — люди пишут в соцсетях, по электронной почте, приходят обычные письма и обращения.

Парламентарий обещает, что в случае, если законопроекты «будут продавливаться», он с коллегами подготовит поправки ко второму чтению.

«Их суть — в необходимости предоставить право на QR-коды не только вакцинированным нашими вакцинами гражданам, но и тем, кто переболел неофициально (без регистрации в медучреждении, но приобрёл антитела), привился иностранной вакциной и так далее», — указал Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о внедрении QR-кодов на транспорте, в общественных местах, кафе, ресторанах, магазинах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.