Париж, , 16:19 — REGNUM Греция готова сотрудничать с новым правительством Ливии, которое будет сформировано в результате декабрьских выборов — как в двустороннем плане, так и в качестве страны-члена Европейского союза, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на Международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Мицотакис также заявил, что Греция готова возобновить переговоры о делимитации морских зон с подлинно представительным правительством Ливии, свободно избранным ливийским народом и уважающим международные законы. Как соседняя с Ливией страна, Греция хотела бы, чтобы ливийцы жили в безопасности и процветали, руководствуясь подотчетным и сильным правительством, которое избавилось от иностранного влияния и связей с прошлым, отметил греческий премьер. При этом ключом к миру и стабильности в Ливии является скорейший вывод всех иностранных вооруженных сил и наемников, добавил Мицотакис.

Премьер-министр Греции поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию Парижской конференции по Ливии и выразил удовлетворение участием Греции в качестве ближайшего северного соседа Ливии.