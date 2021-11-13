Минск, 13 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «пророссийским человеком». Об этом сам глава государства сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Да, я пророссийский человек, — заявил Лукашенко. — Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое».

Президент Белоруссии напомнил, что он родился в Орше, фактически под Смоленском. Кроме этого, Лукашенко сообщил, что окончил советскую школу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в ближайшее время могут состояться в связи с миграционным кризисом.