Минск, , 16:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил заинтересованность в покупке российских ракетных комплексов «Искандер». Об этом он сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко сравнил дальность пуска белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез» с аналогичными показателями «Искандера». Российское изделие превосходит белорусское на 200 км и составляет 500 км.

Напомним, до 2025 года Белоруссия планирует закупить у России вооружение на сумму свыше $1 млрд. Речь идет о самолетах и вертолетах, ЗРК «Тор-М2», а также системе ПВО С-400.