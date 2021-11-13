Москва, , 16:09 — REGNUM 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 13 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет PublicDomainPictures

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Москве 13 ноября поднимется до +5 °С.