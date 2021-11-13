Афины , , 16:09 — REGNUM Только один покупатель на девять квадратных метров может находиться в супермаркетах и продовольственных магазинах по всей Греции начиная с субботы, 13 ноября, по 22 ноября, согласно решению, опубликованному в Правительственном вестнике.

Коронавирус Cdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Правительственное решение возвращает ограничительную меру против роста случаев заражения коронавирусом, наблюдаемого в настоящее время по всей стране. Распоряжение касается всех видов магазинов, торгующих продуктами питания и напитками, включая пекарни, мясные и рыбные магазины, кондитерские и винные магазины.

В настоящее время действует ограничение на вход в широкий спектр заведений розничной торговли, банки и парикмахерские. Вход допускается только для клиентов, которые могут предъявить сертификат о вакцинации, сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР.