Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 53 спутника Starlink. 13 ноября об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

SpaceX Bruno Sanchez-Andrade Nuño

Запуск проводился с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида). Первая ступень носителя совершила посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions.

«Подтверждено отделение 53 спутников», — сообщили в Starlink.

Первоначально этот старт был назначен на 12 ноября. Компания SpaceX перенесла запуск из-за неблагоприятных погодных условий.

SpaceX формирует группировку спутников Starlink с 2018 года. Орбитальная группировка будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

На орбите уже функционирует более 1700 спутников Starlink. Общий состав группировки может быть доведён до нескольких десятков тысяч аппаратов.

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