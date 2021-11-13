Анкара, 13 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Подвесной мост через пролив Дарданеллы, который соединит Европу с Азией, станет очередным брендом стремительно развивающейся Турции. Об этом 13 ноября сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ознакомился с ходом строительства моста.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, строительство нового моста осуществляется по модели государственно-частного партнерства: «построй-управляй-передай».

»Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции, — цитирует турецкого лидера Anadolu Ajansı. — Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет».

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание военной базы США в греческом Александруполисе демонстрирует, что Греция практически превратилась в форпост США.