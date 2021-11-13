Москва, , 15:38 — REGNUM Проект поддержки федеральных государственных учреждений культуры из средств госбюджета поддержан на заседании правительства России. Об этом сообщается 13 ноября на сайте правительства РФ.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства, прошедшем 11 ноября. Принятый проект распоряжения предусматривает выделение средств федерального бюджета в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ для предоставления субсидий государственным учреждениям культуры.

Поддержка выделяется из-за ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, на поддержку учреждений культуры будет выделено более 2 млрд рублей.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации для посещения учреждений культуры и массовых мероприятий. В случае одобрения этих мер они начнут действовать с 1 февраля 2022 года.