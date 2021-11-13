Минск, 13 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил отношения с президентом России Владимиром Путиным как «братские» и «тёплые». Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона», опубликованном 13 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы… Сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились в оценках. Вот, по-моему, нет такого вопроса», — охарактеризовал Лукашенко отношения с Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделения Воздушно-десантных войск России 12 ноября 2021 года отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии.