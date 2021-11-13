Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 ноября, за минувшие сутки было выявлено 402 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 63 года, 64 года, 71 год, 79 лет и женщины в возрасте 54 года, 66 лет, 67 лет, 72 года, 77 лет, 83 года, 85 лет, 92 года. Всего в регионе умерли 3553 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 75 969 случаев коронавируса, в том числе у 7671 ребёнка; 55 738 пациентов полностью выздоровели (+209 за сутки).