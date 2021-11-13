Кемерово, 13 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Инициативу губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва повысить заработные платы поддержали компании «СДС-Уголь» и «Азот-Агро». Об этом сообщило региональное правительство.

Ника Егорова Зарплата

«Людям нужна помощь сегодня и сейчас. Ещё раз подчеркиваю: все условия для работы предприятий даже в это сложное время правительством Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время», — обращался ранее к промышленникам Цивилёв.

С 1 ноября на предприятиях «СДС-Уголь» и «Азот-Агро» заработную плату повысили всем работникам — на 10%.

Ранее призыв о повышении зарплат сотрудникам поддержали «Азот» и шахта «Полосухинская».