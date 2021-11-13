Ярославль, 13 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Пленум ярославского обкома КПРФ избрал первым секретарем областного комитета партии Михаила Парамонова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Михаил Парамонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM Парамонов исполнял обязанности первого секретаря после смерти Александра Воробьева. Его кандидатура была поддержана ЦК КПРФ, а 13 ноября за Парамонова единогласно проголосовали делегаты пленума ярославского обкома компартии.

Михаилу Парамонову 65 лет. Новый первый секретарь обкома КПРФ дважды был депутатом Ярославской областной думы, также возглавлял Рыбинский совет депутатов. Его последняя должность в КПРФ — секретарь Рыбинского горкома партии.