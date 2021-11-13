Лангепас, Югра, 13 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По Югре по факту нападения бродячих собак на женщину в Лангепасе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бездомные собаки

По данным следствия, в Лангепасе днём 12 ноября 2021 года в безлюдном месте, в промышленной зоне около железнодорожного переезда по ул. Северная, на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая собак.

От ран и укусов женщина скончалась в больнице, через несколько часов после нападения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая смерть человека»).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полноты и своевременности мер, принятых администрацией Лангепаса в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в коттеджном посёлке Тюмени две собаки породы алабай загрызли маленькую собачку породы бигль, искусав её хозяйку. Пострадавшей женщине сделали операцию, по факту возбуждено уголовное дело.