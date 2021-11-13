Сингапур, 13 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Синдром обструктивного апноэ сна — прерывания дыхания во сне — может быть одним из симптомов онкологического заболевания. Об этом свидетельствует исследование группы учёных из Сингапура, опубликованное в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine.

The Sleep Judge Сон

Группа исследователей из Сингапура провела обзор медицинских публикаций для проверки связи между синдром обструктивного апноэ сна и повышенным риском развития рака. Они обобщили результаты 20 исследований, в которых приняли участие более 5 млн пациентов.

Обработав эти данные, авторы установили, что у пациентов с умеренным и тяжёлым апноэ сна риск развития рака выше на 30−40%. При этом у пациентов с тяжёлой формой ночной гипоксемии — пониженным содержанием кислорода в крови — риск смерти от рака оказался выше почти в три раза.

Авторы предложили в следующих исследованиях изучить риск развития различных видов онкологических заболеваний у пациентов с обструктивнм апноэ сна, а также проверить эффективность скрининга рака при лечении апноэ.