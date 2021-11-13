Москва, , 14:46 — REGNUM Категорический против принятия пакета законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах выступили депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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«Они противоречат Конституции, которая гарантирует свободу передвижения граждан. Это уже сегрегация не на бумажках санитарных врачей регионов, а сегрегация на федеральном уровне», — отметил Миронов.

Одно дело — вводить временные ограничения при росте заболеваемости, другое — закреплять это в федеральном законе, констатировал парламентарий.

«Что дальше? Вернём крепостное право? Или заставим брить бороды? Полная ерунда. Пандемию разделением людей на белых и чёрных не победить. Её можно остановить только массовым бесплатным экспресс-тестированием», — уверен Миронов.

Пакет законопроектов о QR-кодах на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах правительство РФ внесло в Госдуму.

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