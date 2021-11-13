Москва, , 14:40 — REGNUM В России на данный момент планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Всё зависит от эпидемической ситуации», — цитирует Сергея Кравцова РИА «Новости».

По словам главы Минпросвещения РФ, на сегодняшний день предложенные Роспотребнадзором меры работают, массовых вспышек заражения коронавирусной инфекцией нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах России, вопреки заверениям Сергея Кравцова, власти всё-таки перевели часть школьников на удалённое обучение. К примеру, в Тюменской области по 20 ноября 2021 года продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5−11 классов, средне-специальных учебных заведений, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки

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