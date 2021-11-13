Горно-Алтайск, , 14:26 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+20).

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«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 23 675, в том числе: 7481 — в городе Горно-Алтайске, 3563 — в Майминском районе, 3121 — в Кош-Агачском районе», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 124 человека. На лечении в ковидных стационарах республики остаются 447 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавируса за время пандемии стали 467 жителей республики. В 419 случаях непосредственной причиной смерти пациентов стал COVID-19, ещё 48 человек умерли по иным причинам.

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