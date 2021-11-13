Москва, 13 ноября 2021, 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова со столетним юбилеем. Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля.

Театр Вахтангова
Театр Вахтангова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В своём поздравлении Владимир Путин отметил «впечатляющую историю театра».

«Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны. Каждая его премьера превращалась в настоящий праздник, вызывала неподдельный общественный интерес, живо обсуждалась поклонниками драматического искусства», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что за таким «блистательным, непреходящим успехом — большой вдохновенный труд многих поколений «вахтанговцев» — режиссёров, актёров, музыкантов, художников, мастеров и созидателей.

«Бережно сохраняя традиции, уникальное духовное, идейное наследие предшественников, вы открыты для новаторства, для смелых художественных экспериментов, радуете публику интересными постановками, грандиозными фестивалями», — обратил внимание Путин на большой вклад коллектива театра им. Вахтангова в отечественную культуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссёр Евгений Вахтангов родился во Владикавказе в 1883 году, отсюда уехал в Москву. Как минимум два его спектакля — «Чудо святого Антония» по Морису Метерлинку и «Принцесса Турандот» по Карло Гоцци — вошли в сокровищницу мирового театра. Театр им. Вахтангова вырос из организованной им в 1913 году студенческой театральной студии. Днём рождения театра считается 13 ноября 1921 года, когда состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония» по пьесе Метерлинка.

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