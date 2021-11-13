Москва, , 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова со столетним юбилеем. Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля.

Театр Вахтангова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В своём поздравлении Владимир Путин отметил «впечатляющую историю театра».

«Основанный великим Евгением Багратионовичем Вахтанговым, с первых же дней он стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны. Каждая его премьера превращалась в настоящий праздник, вызывала неподдельный общественный интерес, живо обсуждалась поклонниками драматического искусства», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что за таким «блистательным, непреходящим успехом — большой вдохновенный труд многих поколений «вахтанговцев» — режиссёров, актёров, музыкантов, художников, мастеров и созидателей.

«Бережно сохраняя традиции, уникальное духовное, идейное наследие предшественников, вы открыты для новаторства, для смелых художественных экспериментов, радуете публику интересными постановками, грандиозными фестивалями», — обратил внимание Путин на большой вклад коллектива театра им. Вахтангова в отечественную культуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссёр Евгений Вахтангов родился во Владикавказе в 1883 году, отсюда уехал в Москву. Как минимум два его спектакля — «Чудо святого Антония» по Морису Метерлинку и «Принцесса Турандот» по Карло Гоцци — вошли в сокровищницу мирового театра. Театр им. Вахтангова вырос из организованной им в 1913 году студенческой театральной студии. Днём рождения театра считается 13 ноября 1921 года, когда состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония» по пьесе Метерлинка.

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