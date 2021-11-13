Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM

В Санкт-Петербурге стартовал финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистами стали 106 управленцев в сфере культуры из 33 регионов России.

Сергей Новиков АНО «Россия — страна возможностей»

«Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интереск данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя. Более шести тысяч людей пробовали свои силы в конкурсных испытаниях. Желаю успехов в воплощении ваших актуальных и интересных инициатив, поиске новых идей на благо развития отечественной культуры», — обратилась к финалистам в видеообращении куратор трека «Культура», министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В торжественном открытии финала трека принял участие Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Чем хороши треки конкурса «Лидеры России»? Вы пообщаетесь здесь и станете единомышленниками. Вы будете работать в команде, вы будете иметь единые цели, вы будете говорить друг с другом на одном языке, что очень важно. Для вас конкурс в любом случае станет ресурсом, будете ли вы продвигаться по карьерной лестнице или продолжите работать на своем месте. Гораздо быстрее вы сможете реализовывать совместные проекты, как творческие, так и управленческие. Одно из самых главных преимуществ конкурса — наставники, это очень авторитетные люди. Встреча с ними определенно даст вам большой импульс в развитии и позволит двигать ваши проекты вперед», — рассказал участникамСергей Новиков.

Всего на участие в треке «Культура» конкурса «Лидеры России» было подано 6 700 заявок от конкурсантов со всей страны. Участники прошли через дистанционные отборочные испытания, выполнили задания на проверку управленческих компетенций и общих знаний в сфере истории и культуры. По результатам отбора участники, показавшие наилучшие результаты, были приглашены в очный этап.

«Трек «Культура» впервые появился в четвертом сезоне «Лидеров России» для того, чтобы найти руководителей, способных создавать и развивать важные культурные проекты, умеющих тонко чувствовать запросы времени, грамотно выстраивать работу в коллективе, видеть системно, вовремя замечать и предотвращать выгорание творческих коллег, вдохновлять команду на новые, порой кажущиеся нереализуемыми проекты — это лишь некоторые качества, которые требуются от управленца в сфере культуры сейчас. И многие наши участники с успехом демонстрируют их на конкурсе. В финал трека прошли 106 конкурсантов из 33 регионов России. «Культура» — самый женский трек конкурса, среди финалистов этого сезона девушки составили 40%. Приятно, что на руководящих должностях с каждым годом все больше активных и целеустремленных женщин», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В числе регионов-лидеров по числу финалистов вошли Москва (38 финалистов), Санкт-Петербург (18 финалистов), Московская область (9 финалистов), Архангельская область, Нижегородская, Свердловская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (по 3 финалиста).

«Лидеры России» объединяют управленцев разных уровней. Среди финалистов трека «Культура» — 30 руководителей среднего звена, 24 руководителя высшего звена, 15 глав организаций. 31 финалист имеет два и более высших образований, 12 человек являются кандидатами наук, еще один получил степень MBA.

В треке «Культура» принимают участие конкурсанты до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее 2 лет. Больше всего финалистов — в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет. Самому молодому финалисту — Никите Семенову из Москвы — всего 23 года.

13 ноября стартовали оценочные мероприятия, а 14 ноября финалистов ожидают встречи с наставниками конкурса, лекции от известных деятелей культуры, инсайт-сессия «Культура 2035», в завершение дня будут объявлены имена победителей трека.

Финалы конкурса проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free зоной, 100% участников имеют при себе QR-код вакцинации или QR-код переболевшего.

Лучшие участники трека получат возможность поработать с наставником из числа лучших специалистов России в области культуры, занять должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях.