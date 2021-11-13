Санкт-Петербург, 13 ноября 2021, 14:19 — REGNUM
В Санкт-Петербурге стартовал финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистами стали 106 управленцев в сфере культуры из 33 регионов России.
В торжественном открытии финала трека принял участие Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.
Всего на участие в треке «Культура» конкурса «Лидеры России» было подано 6 700 заявок от конкурсантов со всей страны. Участники прошли через дистанционные отборочные испытания, выполнили задания на проверку управленческих компетенций и общих знаний в сфере истории и культуры. По результатам отбора участники, показавшие наилучшие результаты, были приглашены в очный этап.
В числе регионов-лидеров по числу финалистов вошли Москва (38 финалистов), Санкт-Петербург (18 финалистов), Московская область (9 финалистов), Архангельская область, Нижегородская, Свердловская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (по 3 финалиста).
«Лидеры России» объединяют управленцев разных уровней. Среди финалистов трека «Культура» — 30 руководителей среднего звена, 24 руководителя высшего звена, 15 глав организаций. 31 финалист имеет два и более высших образований, 12 человек являются кандидатами наук, еще один получил степень MBA.
В треке «Культура» принимают участие конкурсанты до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее 2 лет. Больше всего финалистов — в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет. Самому молодому финалисту — Никите Семенову из Москвы — всего 23 года.
13 ноября стартовали оценочные мероприятия, а 14 ноября финалистов ожидают встречи с наставниками конкурса, лекции от известных деятелей культуры, инсайт-сессия «Культура 2035», в завершение дня будут объявлены имена победителей трека.
Финалы конкурса проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free зоной, 100% участников имеют при себе QR-код вакцинации или QR-код переболевшего.
Лучшие участники трека получат возможность поработать с наставником из числа лучших специалистов России в области культуры, занять должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.
Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях.