Москва, , 14:14 — REGNUM К известию о том, что авиаперевозчиков могут обязать дважды проверять у пассажиров QR-коды, иронично прокомментировал заметкой «Нам будет трудно, но мы справимся?» в своём телеграмм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Сейчас обсуждается вариант интеграции российских и иностранных перевозчиков или продавцов билетов с порталом «Госуслуги» (а как же защита персданных?). В любом случае, время на посадку увеличится в разы, что поставит под угрозу выполнение расписания. Вопрос с малой авиацией, также как с экстренными перелетами, и вовсе подвисает воздухе. И да, мы не скептики, мы реалисты».

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ уже внесло в Госдуму.

О том, что авиаперевозчиков могут обязать дважды проверять у пассажиров QR-коды (первый раз при покупке билетов, второй — при регистрации на рейс на стойке или посадке в самолет, если была пройдена онлайн-регистрация) узнали «Известия».

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