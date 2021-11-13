Лондон, , 14:02 — REGNUM Война между Россией и странами Запада может начаться случайно. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер, пишет Daily Express.

Война

Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что отношения между ними напряжены больше, чем во времена «холодной войны». И есть риск, что дипломатическая напряжённость может перерасти в случайную войну.

«Мы должны быть осторожны, чтобы люди в конечном итоге не позволили воинственному характеру некоторых наших политических действий оказаться в положении, когда эскалация ведет к просчётам», — сказал военачальник. И добавил, что многих дипломатических инструментов и механизмов, которые имелись в годы холодной войны, больше нет.

Как сообщало ИА REGNUM, США и другие страны НАТО проводят в Чёрном море незапланированные учения. Президент России Владимир Путин отреагировал на это словами «мы не расслабляемся».