14 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 07:59 — REGNUM Известие о скором введении обязательных QR-кодов в магазинах и транспорте взбудоражило социальные сети. Люди по-прежнему разделены на два лагеря: те, кто вакцинирован, и те, кто по каким-то причинам сомневается или не может этого сделать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Магазины-то рухнут», — предрёк Борис Комаров.

«Транспорт-то общественный, и из-за большого скопления людей в нем становится основным рассадником вирусов и бактерий. Ничего удивительного, что власти хотят обезопасить средства передвижения, которые используются людьми каждый день», — считает Семён Макаров.

«Отличная новость. Пора бы уже всем поставить эту вакцину», — поддерживает Дарья Колесникова.

«Вполне адекватные меры, чтобы побудить народ поставить прививку… Добровольно никто делать не хочет, всё выдумывают очередные бредовые отмазки, значит будут принуждать такими вот методами», — развивает тему Виктория Воробьева.

«Нужно обязательно утвердить эти коды законодательно, чтобы мамкины юристы не могли докапывать охранников и кассиров своими выдержками из конституции», — иронизирует Лев Куликов.

«Давно пора вводить обязательную вакцинацию и сертификаты, хоть так обезопасить себя сможем», — считает Екатерина Кольцова.

«Я против этих кодов. Сначала сделали всё, чтобы обесценить вакцинацию, допустили вакханалию по телевидению, обсмеяли чужие вакцины, а теперь хотят, чтобы бежали прививаться», — заметила Елена Мальцева.

«Человек — не товар! Страх как способ управления — худший вариант управления, который говорит о неспособности этой власти ни к чему созидательному. Все кончится на простом кассире, которому нужно делать план магазина и нет никакого дела до масок и кодов, а у бизнеса просто нет средств на устройства.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если привито 34%, то 66% осмысливают происходящее — явно преобладают. Пусть для начала члены правительства наклеят себе на лоб и с этим выйдут на телеэкраны. Представили?! Или Леонтьев, который людей считает баранами, пусть себе наклеит. Цифровики, финансисты и фармацевты дерутся за кормушки и власть. А после QR-кодов предложат взять белую простыню и ползти на кладбище, тоже согласимся? Никогда!» — рассуждает Юлия Колосовская.

«Никто не говорит, что будет дальше. Нельзя бесконечно прививаться и ревакцинироваться. Даже если первый раз вакцина помогает, то второй раз ее действие снижается, и процедура становится бессмысленной. Может всем миром начать создавать эффективное лекарство, если даже в странах с 70−80% вакцинацией болезнь не то, что не уходит, а возникают новые волны», — предлагает Алла Грекова.

«Полностью поддерживаю введение QR-кодов, чем быстрее, тем лучше. Как ещё добиться коллективного иммунитета, чтобы в день по 1200 не умирало? Антиваксеры превратили страну в чумной барак, в инкубатор для новых штаммов. Моя семья сначала переболела, через полгода мы вакцинировались. Вакцинирование проходит легко, а вот болели мы все очень тяжело, мама лежала в больнице. У меня долго ещё сосуды приходили в норму.

Мои подруги вакцинированы и их семьи тоже, тьфу, тьфу заболел из этих 40−50 человек в 4-ю волну всего один человек, а во вторую (пока вакцин ещё не было доступных) двое из трех переболели и все с поражением лёгких. У меня вся статистика сходится с европейской, потому что никто сертификат не покупал, а все реально прививались «Спутником», — информирует Татьяна Грачёва.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

«У меня вопрос: я, допустим, приобрела билеты на горнолыжный курорт на новогодние праздники. На момент покупки речь об обязательной вакцинации с предъявлением QR-кодов не шла, а теперь если примут такой закон, то меня на рейс не пустят? У меня билет возвратный, если что, а если бы нет (как у многих), то что?

Их не пустят на рейс и деньги не вернут? Как авиакомпании собираются претворять данное постановление в жизнь? Сдача ПЦР — ещё куда ни шло, но принуждать к вакцинации определенным препаратом без альтернативы — это за гранью уже! Пусть тогда завозят Pfizer, Moderna и т. д. Должен быть выбор у людей!» — предлагает Анастасия Соколова.

«Больше всего жаль беззащитных пенсионеров и студентов. Заслуженный бесплатный проезд отменили, социальные карты им заблокированы. Заставляют делать прививки и получать «ку ку коды»? Абсурд? Хотя эти два понятия разные и не связаны между собой. Хоть бы пенсионерам дали спокойно дожить и не издевались, они заслужили покой и отработали свою пенсию и льготы, и заслужили достойную пенсию. «Униженные и оскорблённые, и «Отверженные»… И не видно этому конца…» — считает Светлана Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ уже внесло в Госдуму. Совет Думы рассмотрит вопросы на заседании уже 15 ноября.

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