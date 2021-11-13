Пермь, , 13:56 — REGNUM В Перми начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев выступил за запрет клипа рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) «Последний звонок». Своё предложение он высказал представителям полиции и прокуратуры на круглом столе, посвящённом профилактике деструктивных проявлений в детско-подростковой среде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рэпер Oxxxymiron Игорь Клепнев

«Вот есть такой клип «Последний звонок». И там два парня расстреливают учащихся. В Яндексе набираешь и видишь, там такие ребята — «герои». Почему это не убирается из интернета в свете наших событий? И он не запрещён, бесконечное количество лайков», — отметил на круглом столе Игорь Ануфриев.

Представитель прокуратуры Пермского края обнадёжила протоиерея, что ведомство возьмёт на заметку его сигнал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 20 сентября 2021 года первокурсник Пермского госуниверситета устроил стрельбу в здании вуза, погибли шесть человек. Сам стрелок скончался в больнице от ран, полученных во время его задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Устроивший стрельбу в Пермском университете скончался — СМИ