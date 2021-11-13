Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Вакцина от коронавируса «КовиВак» в Петербурге в настоящее время отсутствует, поэтому всем желающим привиться предлагается воспользоваться вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая имеется в достаточном количестве. Об этом 13 ноября заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Отвечая на вопросы в прямом эфире на странице губернатора Санкт-Петербурга «ВКонтакте», Сарана признал, что на «КовиВак» наблюдается повышенный спрос, однако производство этой вакцины ограничено в силу его сложности.

«На сегодня Петербурге нет «КовиВака». Есть немного «ЭпиВакКороны», «Спутника V» и «Спутника Лайт». «КовиВак» создан на основе убитого вируса, он сложен в производстве. На сегодня было сделано всего около миллиона доз на всю РФ, поэтому советуем прививаться «Спутником V», — приводит слова Сараны издание «Невские Новости».

Напомним, в четверг, 11 ноября в Петербурге поставлен абсолютный рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. Всего выполнено 34 335 инъекций. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июля 2021 года — тогда суммарно в Петербурге было привито 32 999 человек.

По данным городского оперштаба, запас вакцины в Петербурге на утро 13 ноября составлял 608 803 дозы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге отчитались о вакцинации 90% сотрудников транспортной отрасли