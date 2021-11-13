Вашингтон, 13 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей во всём мире в октябре 2021 года снизились на 16,9% в сравнении с этим же месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные компании LMC Automotive.

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По оценкам экспертов, в октябре текущего года во всём мире было продано 6 млн 401 тыс. легковых автомобилей. Наибольшая доля продаж пришлась на Китай, где было реализовано 2 млн 344 тыс. автомобилей за месяц.

В сравнении с октябрём 2020 года продажи в Китае упали на 6,2%. Таким образом, снижение продаж новых авто в КНР фиксируется шесть месяцев подряд.

В Северной Америке по итогам октября продан 1 млн 051 тыс. автомобилей, что на 22,6% ниже показателей предыдущего года. В странах Западной Европы продажи упали на 27,6%, в странах Восточной Европы — на 20,4%.

Всего за первые десять месяцев 2021 года в мире продано 66 млн 981 тыс. автомобилей. Благодаря хорошим показателям первой половины года в сравнении с 2020 годом продажи выросли на 8,5%.

Падение продаж в последние месяцы объясняется дефицитом новых автомобилей. Автомобилестроительные компании во всём мире были вынуждены сократить объёмы производства из-за нехватки компонентов для электронных автомобильных систем.