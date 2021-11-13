Красноярск, 13 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение нормативов по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе Красноярска в октябре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, всего было отобрано и исследовано 924 пробы.

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«Гигиенический норматив превышен в 1,1% отобранных проб воздуха по содержанию: взвешенных частиц РМ10 (1,5 ПДКмр), взвешенных частиц РМ2,5 (от 1,1 до 2,7 ПДКмр), бенз (а)пирена (от 1,4 до 3,8 ПДКсс)», — отметили в ведомстве.

Исследование проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Наблюдение за качеством воздуха в городе продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Красноярске объявляли режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий.

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