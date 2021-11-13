Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин называет алармистскими заявления о якобы подготовке «вторжения» на Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Владимир Путин

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналист Павел Зарубин отметил, что в последние сутки и часы в западных СМИ появились статьи, чуть ли не анонсирующие некое военное вторжение на Украину, со стороны России. И США якобы предупреждают о подготовке такого вторжения своих партнёров.

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока», — ответил Путин. И подчеркнул, что США и их союзники по НАТО сейчас проводят в Чёрном море незапланированные учения. И там не только сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется авиация, в том числе и авиация стратегическая.

«Создаётся впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — сказал Путин.