Москвичей предупредили о аномальном потеплении в ночь на четверг
Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в ночь на четверг в Москве
Москва, 10 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В Москве на этой неделе погода будет переменчивой. Резкое потепление в ночь на 11 января сменится аномальными морозами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«К Москве приближается циклон, сегодня ночью будут местами сильный снег, метель, усиление ветра. Циклон будет приближаться, затем «сядет» на Москву и завтра начнёт уходить на восток. Из-за этого ожидается очень необычная погода», — рассказал Вильфанд.
Сегодня вечером будет 8–10 градусов мороза, а к утру столбик термометра резко повысится до нуля. Затем циклон будет уходить. Ожидаются морозы до минус 11–13 градусов.
По словам синоптика, с 12 января температура в столице продолжит понижаться до аномально низких значений. В Москве также прогнозируется резкое понижение атмосферного давления.
«Давление понизится примерно на 20 мм ртутного столба и будет 730 мм и ниже, очень низкое», — отметил Вильфанд.
Он уточнил, что в понедельник, 15 января, в столице снова потеплеет до минус 6 градусов.
Как сообщало ИА Регнум, 1 января в связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний в шкале метеопредупреждений.