Иркутск, , 13:22 — REGNUM Житель Иркутска через прокуратуру добился наказания для своего обидчика, написавшего оскорбительные выражения в мессенджере WattsАpp. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

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Прокурором Ленинского района Иркутска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).

Мировой суд Ленинского района Иркутска, рассмотрев материалы надзорного ведомства, привлек отправителя сообщения к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года мировой суд в Казани оштрафовал местную жительницу на 1000 рублей из-за использованного ей оскорбления «из трёх букв» в общем чате WhatsApp.

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