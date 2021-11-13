Варшава, , 13:16 — REGNUM Правительство Польши планирует установить новое заграждение на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

Белоруссия и Польша на карте Европы Homoatrox

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Каминьский рассказал, что длина нового сооружения на границе с Белоруссией составит 180 километров, высота — 5,5 метра. Это позволит значительно укрепить границу.

«Там будут использованы самые современные решения», — подчеркнул глава МВД Польши.

Он добавил, что границу с Белоруссией охраняют 4,5 тыс. пограничников, 13 тыс. военнослужащих и 2 тыс. полицейских.

Общая протяжённость белорусско-польской границы составляет 398,6 км. Граница проходит по рекам Черная Ганча, Волкушанка, Свислочь, Нарев и Западный Буг.

В ноябре 2021 года ситуация на белорусско-польской границе обострилась из-за скопления группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В Польше заявили об опасности штурма границы.

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