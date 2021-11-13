Иркутская область, 13 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Прокуратура Аларского района Иркутской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в отношении 31-летнего местного жителя. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Лес

По версии следствия, в августе 2021 г. обвиняемый, находясь на территории лесничества в Аларском районе, в отсутствие разрешающей документации спилил для личного пользования 11 деревьев различных пород. Заготовленную древесину после первичной обработки и очистки перевез с помощью трактора к себе домой.

В результате незаконных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше З00 тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тысячи кубических метров.

Читайте также: Жителя Приангарья отправили в колонию за украденный лес

Читайте также: В Приангарье говорят о заметном сокращении объемов незаконной рубки леса