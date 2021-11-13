Москва, 13 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Чёрный чай снижает кровяное давление, если его употреблять регулярно. К такому выводу пришли учёные из Университета Западной Австралии. Результаты их исследований опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

(сс) patrick george Черный чай

Австралийские учёные изучили влияние чёрного чая на мужчин и женщин с повышенным артериальным давлением. Участникам исследования ежедневно давали по три чашки чёрного чая либо напитка без флавоноидов с соответствующим содержанием кофеина.

Как выяснилось, чёрный чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию верхнего и нижнего давления. Ночью они снижались на 10%. Данный результат был заметен с первого дня эксперимента и устойчиво сохранялся все шесть месяцев, и не зависел ни от начального уровня кровяного давления, ни от частоты сердечных сокращений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал людям с высоким давлением регулярно проходить медосмотр, в том числе — холтеровское мониторирование. Это суточная регистрация артериального давления в условиях повседневной жизни. Также он советует гипертоникам росить курить, не злоупотреблять алкоголем и солью.