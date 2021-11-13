Москва, , 13:04 — REGNUM Россия и Белоруссия на постоянной основе проводят совместные военные учения. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин Владимир Владимирович



В ответ на вопрос о том, действительно ли Минск обратился к Москве за помощью с патрулированием неба, он ответил, что не то чтобы обратился. По его словам, стратегическая авиация ничего не может сделать для решения подобных кризисов.

«У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, также Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России.

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