Барнаул, , 13:01 — REGNUM В Алтайском крае вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Барнаула, которым бывший заместитель главы городской администрации Сергей Дёмин осужден за получение взяток. Об этом сообщает прокуратура региона.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Приговором суда Демин по совокупности преступлений приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённому предстоит выплатить штраф в доход федерального бюджета, в размере 15,1 миллиона рублей.

«Апелляционным постановлением Алтайского краевого суда доводы адвокатов и осужденных о невиновности последнего признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения. Одновременно с этим частично удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя, размер имущества осужденного, подлежащего конфискации, увеличен до 3 758 961,30 руб.» — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА, ранее следствием и судом установлено, что Дёмин, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году за назначение взяткодателя Александра Канакова генеральным директором акционерного общества СЗ «Барнаулкапстрой», получил от него взятку в виде путевки в Испанию стоимостью более 158 тысяч рублей.

Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от одного из барнаульских бизнесменов взятку в размере 3,6 миллиона рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей.

Данные денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем обществу со стороны администрации города.

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