Барнаул, 13 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Барнаула, которым бывший заместитель главы городской администрации Сергей Дёмин осужден за получение взяток. Об этом сообщает прокуратура региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Приговором суда Демин по совокупности преступлений приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённому предстоит выплатить штраф в доход федерального бюджета, в размере 15,1 миллиона рублей.

«Апелляционным постановлением Алтайского краевого суда доводы адвокатов и осужденных о невиновности последнего признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения. Одновременно с этим частично удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя, размер имущества осужденного, подлежащего конфискации, увеличен до 3 758 961,30 руб.» — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА, ранее следствием и судом установлено, что Дёмин, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году за назначение взяткодателя Александра Канакова генеральным директором акционерного общества СЗ «Барнаулкапстрой», получил от него взятку в виде путевки в Испанию стоимостью более 158 тысяч рублей.

Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от одного из барнаульских бизнесменов взятку в размере 3,6 миллиона рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей.

Данные денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем обществу со стороны администрации города.

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