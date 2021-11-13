Москва, 13 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Незапланированные военные учения США и их союзников по НАТО стали серьёзным вызовом для России ввиду использования авиации с боевым стратегическим оружием на борту, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин рассказал, что в незапланированных учениях США и других стран НАТО в Чёрном море используется как корабельная группировка, так и авиация. Он подчеркнул, что часть авиации является стратегической.

«Используются B-51 — достаточно старенькие самолёты, но дело не в носителях. Дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Минобороны РФ предлагало провести свои незапланированные учения в этой же акватории. Однако президент отверг это предложение, посчитав его нецелесообразным.

«Нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку», — объяснил Путин.

При этом он заверил, что Минобороны России проводит сопровождение самолётов и кораблей, участвующих в этих учениях.

В ноябре 2021 года в акватории Чёрного моря начались незапланированные военные учения стран НАТО с применением шестого флота военно-морских сил США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти действия являются проверкой прочности российских рубежей обороны на юге.