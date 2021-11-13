Париж, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти выступил с видеобращением к участникам Форума на церемонии его открытия. Албанское новостное агентство Telegrafi 12 ноября опубликовало полный текст обращения.

Альбин Курти Facebook.com/vetevendosje

Курти заявил, что задача политических лидеров, ученых и активистов «быть прогрессистами, а не оставаться на полях истории», ратуя за большее равенство и справедливость во всем мире.

Политик подчеркнул, что глобализация способствовала появлению новых рисков, таких как климатические изменения, и углубила неравенство между богатыми и бедными, а также привела к большей уязвимостью перед вирусами.

По словам Курти, развитие общества противоречит его моральным ценностям и благополучию планеты, а потому необходимо жить в гармонии с природой и обеспечивать мир и процветание для всех. Это требует изменения бизнес-подходов и отказа от личной роскоши, например, личных самолетов.

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Также Курти вместе со своей супругой Ритой Курти на полях Парижского саммита мира провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дугласом Эмхоффом в Елисейском дворце. О содержании разговора с Харрис Курти не сообщил.

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