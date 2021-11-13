Муромцевский район, Омская область, 13 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Прокуратура Омской области организовала проверки по двум смертельным ДТП в Тюкалинском и Муромцевском районах 10 и 11 ноября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Управление МВД по Омской области ДТП в Омской области

Как отмечается, аварии произошли в местах проведения ремонтных работ на автодорогах. По данным регионального управления МВД, в Муромцевском районе мотоциклист слетел в траншею в месте производства дорожных работ, в результате чего скончался на месте.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены дать оценку исполнения законодательства при организации дорожного движения и создании необходимых условий для безопасного проезда.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

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