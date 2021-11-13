Скопье, , 12:36 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии, представляющей интересы албанцев, Движение Беса, Билял Касами 12 ноября заявил о том, что депутат из рядов этой партии Кастриот Реджепи был одномоментно отстранен от всех позиций в партии.

Василий Верещагин. Допрос перебежчика. Около 1901

Kак сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, причиной отставки Реджепи стал его отказ поддержать позицию партии по вопросу о необходимости свержения правительства. Депутат вначале поставил подпись в поддержку свержения правительства, а затем просто не явился на сеанс. Это лишило оппозицию большинства в парламенте, а так как правящая коалиция просто бойкотировала заседание, голосование о вотуме недоверия правительству не состоялось из-за отсутствия кворума.

Поскольку Реджепи исчез внезапно и выключил оба телефона, а общался только через социальные сети, в оппозиции изначально сочли его похищенным, однако 12 ноября он опроверг эти подозрения, лично явившись в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Исчезнувший депутат парламента Северной Македонии явился в полицию