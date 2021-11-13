Москва, , 12:24 — REGNUM Россия никогда не согласится с тем, что она является стороной военного конфликта в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист Павел Зарубин рассказал, что в последние дни в западных СМИ появились публикации, в которых говорится о возможном военном вторжении России на Украину. Путин ответил, что ещё не видел таких «алармистских заявлений», подчеркнув, что Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе.

Путин отметил, что Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений. При этом западные партнёры по нормандскому формату не могут указать конкретных нарушений.

«А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже не могут сформулировать», — заявил президент.

Российский лидер обратил внимание на военную активность Украины, прямо противоречащую Минским соглашениям. Он указал на то, что президент Украины прямо говорит об использовании в зоне конфликта «Байрактаров» — турецких беспилотных ударных аппаратов.

«Это авиация, она беспилотная, но это авиация», — подчеркнул Путин, напомнив, что применение авиации строго запрещается Минскими соглашениями.

При этом Путин признал необходимость продолжения работы в «нормандском формате».

«Я считаю, что других механизмов у нас нет», — подытожил Путин.