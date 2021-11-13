Чита, , 12:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 82 017, (+366 за сутки).

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Вместе с тем 69 026 пациентов (+281 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1751 человек (+12 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 214 находятся в тяжёлом состоянии (-23 за сутки), 77 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+11).

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