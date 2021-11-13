Москва, , 12:16 — REGNUM В России 12 ноября от COVID-19 скончался ещё 1241 гражданин. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Всего в стране от ковида умерли уже 254 167 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, также за сутки в стране выявили ещё 39 256 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии количество таких случаев превысило 9 млн, достигнув отметки в 9 031 851.

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