Париж, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти вечером 12 ноября провел встречу с президентом Черногории Мило Джукановичем. О встрече черногорец рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба политика участвовали в саммите вместе с супругами. Помимо Курти, Джуканович успел побеседовать и с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Напомним, в Париже в третий раз проходит Форум мира, в этом году он посвящен построению лучшего мира после пандемии. Формат встречи был предложен Эммануэлем Макроном. В 2021 году в форуме участвуют 450 участников из 130 стран.

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