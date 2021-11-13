Чита, 13 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Сценарий известного рассказа Мамина-Сибиряка «Серая шейка» повторился в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 13 ноября, Центр управления регионом, люди помогли спасти лебедя, который отбился от стаи и был обречен на зимовку в замерзающем пруду у реки Нерча.

ЦУР Забайкалья Спасённый лебедь

Жительница села Михайловка Нерчинского района, которая приютила лебедя, написала в группу ЦУР в Инстаграме: «Помогите найти лебедю дом и уход. Был найден на реке».

Сотрудники ЦУР передали обращение в ветеринарную службу Забайкальского края. В тот же день лебедя осмотрели врачи Нерчинской станции по борьбе с болезнями животных. По их словам, птица совершенно здорова, но сильно истощена.

«Возможно именно из-за отсутствия сил лебедь не смог улететь вместе со стаей. Временная хозяйка сейчас кормит его зерновыми культурами, также птице прописан специальный витаминный комплекс, что должно помочь шипуну окрепнуть и восстановиться» — рассказал и.о. начальника ГБУ Нерчинской станции по борьбе с болезнями животных Алексей Протасов.

По словам ветеринаров, на днях лебедя привезут в Читу и передадут сотрудникам контактного зоопарка «Радуга».

»Для птицы уже готовят теплое место. Месяц лебедь, как и полагается, проведет на карантине под наблюдением ветеринаров. А дальше посмотрим… Но я думаю, что он уже не улетит от нас, ведь птица будет уже домашней и не сможет на воле прокормить себя сама. Будет жить в нашем зоопарке», — сказал директор контактного зоопарка «Радуга» Виталий Шляхта.

Охотники-любители называют две причины, по которым лебедь не улетел в теплые края: либо ко времени перелета его молодой организм еще не окреп, либо он отбился от стаи. Для Забайкалья случаи обнаружения этих птиц поздней осенью — не редкость. В прошлом году в том же Нерчинском районе спасли от гибели двоих лебедей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в аналогичной ситуации оказался одинокий лебедь, по неизвестной причине оставшийся на зимовку в окрестностях села Кош-Агач на озере Финское.

Если бы не сотрудники ГУ МЧС РФ по Республике Алтай и не сотрудники Сайлюгемского парка, птица наверняка погибла бы. Ведь её пребывание на практически замерзшем озере 40-градусные морозы, осложняли местные собаки.

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