Москва, , 12:05 — REGNUM В России QR-код нового образца с указанием статуса вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод в электронном или бумажном виде можно будет на портале Госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ), или, вероятно, на «Почте России». Об этом газете «Коммерсант» сообщили собственные источники.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

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Действующие сейчас QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информсистемах на сертификаты нового образца, которые будут действовать на территории всей страны.

«Сейчас сертификаты активны год. Не исключено, что срок будет уменьшен по одной или по нескольким категориям — это будет зависеть от рекомендаций экспертов о необходимости ревакцинации», — сообщают источники издания.

В частности, Минздрав РФ рекомендует делать ревакцинацию через полгода. Вместе с тем учёные всё ещё не получили достоверные данные о том, какой титр антител считать «высоким» и достаточным для защиты, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 8 ноября 2021 года стартовала выдача сертификатов о вакцинации от COVID-19 нового образца. Однако о конкретных местах получения новых сертификатов не сообщалось. Лишь указывалось, что такие документы, оформленные до внесённых изменений, будут автоматически переоформляться на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

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