Подгорица, , 12:38 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович 12 ноября заявила о том, что с 15 ноября в стране запрещаются концерты и другие массовые мероприятия на открытых пространствах, включая празднества, посвященные смене года.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, министр подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить подобные мероприятия, и что к Новому году она улучшиться не сможет, поскольку полтора месяца — это слишком маленький срок.

В стране так же запрещено проведение свадебных торжеств в любых пространствах, запрещена работа ночных клубов, рестораны могут работать лишь до полуночи. Число погибших от COVID-19 в стране составляет 2185, всего выявлено около 151 тысячи случаев заражения.

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