Москва, , 12:03 — REGNUM Информация о сливе в интернет данных о покупателях фальшивых ПЦР-тестов недостоверна. Об этом заявил журналистам основатель одной из IT-компаний Игорь Бедеров.

ПЦР-лаборатория в Севастополе

Sevdz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Как пишет RT, злоумышленники умело использовали текущую новостную повестку. А популярности данного фейка поспособствовал резонанс вокруг сведений о поддельных сертификатах вакцинации.

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны», — сказал Бедеров. И добавил, что здесь речь идёт не о настоящей утечке информации с сайтов, а всего лишь о банальной подделке базы данных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о сливе базы данных людей, которые приобрели фальшивые ПЦР-тесты. Всего якобы в списке было порядка 500 тыс. фамилий.

Читайте ранее в этом сюжете: История с базой фальшивых справок похожа на махинацию: эксперт