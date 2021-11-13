Чита, 13 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев («Справедливая Россия — За правду») в Instagram сообщил, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить прокуратуре региона направить исковое заявление в суд для расторжения соглашения между региональным министерством природных ресурсов и «мусорным» оператором — компанией ООО «Олерон+».

Цитата из Instagram Требование расторжения договора с мусорным оператором — компанией ООО «Олерон+»

Поводом, по его словам, стали многочисленные жалобы по расчету платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и низким качеством предоставляемых услуг.

«Контейнерные площадки у многоквартирных домов зачастую переполнены, вывоз мусора организован с перебоями и ненадлежащего качества», — заявил депутат. По его словам, такая ситуация в Забайкалье происходит уже год.

Тем временем, жители Читы, проживающие на улице Пихтовой и Лиственничной, пожаловавшись на «Олерон+» в Госинспекцию, смогли добиться перерасчета за вывоз мусора. Как сообщает 13 ноября пресс-служба правительства региона, в ходе документарной проверки выяснилось, что компания несколько раз не вывозила мусор как в 2020, так и в 2021 году. Сумма перерасчета для граждан составила 72 тысячи рублей.

«Я бы хотел оценить нашего оператора на «двойку», на твердую «двойку». На сегодняшний день город начинает зарастать мусором. Мы с этим тоже работаем, есть проблема, проблема, конечно, в транспорте. (…) Мы ставим себе срок неделю. За это время нужно подтянуться», — заявил мэр Читы Александр Сапожников на оперативном совещании правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, в января 2021 года власти Забайкальского края, где так называемая, «мусорная реформа» стартовала на год позже, чем в других регионах России, отмечали, что региональный оператор «Олерон+» зашел на территории всех муниципальных образований, охват населения составил 88%. Завершить работу планировалось в 2021 году.

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