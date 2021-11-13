Москва, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в России подтвердили 1241 смертей от последствий COVID-19. 13 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Суточный прирост числа смертей от коронавирусной инфекции стал максимальным с начала пандемии. 12 ноября было зафиксировано 1235 смертей за сутки, 11 ноября — 1237 смертей. Суточная смертность от COVID-19 в России находится выше отметки в 1200 случаев пять дней подряд.

За последние сутки наибольшее число смертей от COVID-19 подтверждено в Москве (97), Санкт-Петербурге (70), Московской области (53), Краснодарском крае (50) и Ставропольском крае (43). За весь период пандемии от новой коронавирусной инфекции умерло 254 167 человек.

Всего по состоянию на 13 ноября в России зарегистрировано 9 031 851 случаев заражения COVID-19. За весь период выписаны по выздоровлении 7 754 764 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Суточный прирост случаев COVID-19 в России опустился ниже отметки в 40 тыс